Şeref Oğuz: Kalkınma Planı aslında ne olmalıydı?

Beş yıllık programları eskiden, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) hazırlardı. Aralarında Süleyman Demirel, Turgut Özal kalibresinde uzmanların binlerce saat çalışmasıyla hazırlanır ve ülkedeki tüm kesimlere (sanayici, girişimci, kamu, üniversite) yön verirdi. Misal “önümüzdeki 5 yılda dünya nereye gidecek, biz hangi sektörleri destekleyecek ve hangi alanları terk edeceğiz” gibi…

Peki, bu defaki planın temel eksiği nedir?

DPT bugün yok. Önce Kalkınma Bakanlığı şimdi de Plan Bütçe Başkanlığı; “laf olsun torba dolsun” kabilinden, sayfalarca vaat karalamış… İç tutarlığı olmadığı gibi birbiriyle çelişen uçuk hedefler koymuş. Ancak bunların nasıl gerçekleşeceği, hangi kaynak ve önceliklerin gözetildiği yazılmamış. Bu da şunu gösteriyor; Türkiye, ilk 20’den düştü, 23’ü ncü sıraya indi. Bu sözde planla (OVP daha özenliydi) kalıcı kopuşa maruz kalabiliriz.

Şeref Oğuz’un yazısı