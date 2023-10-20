Şeref Oğuz: İsrail-Filistin çatışmasında ekonomimiz nasıl etkilenir

Katliamın dinmesi ve ateşkesin sağlanması halinde, uzun süreceği belli olan gerilim, bölge ile olan ticaretimizi derinden etkileyecek, bazı sektör ve ülkelerle olan ticaretimizi durduracak. Yetmeyecek, dış kaynak arayışımız daha da zora girecek. Filistin-İsrail savaşı öncesi zaten aslanın ağzında olan finansman, aslanın midesine inmiş durumda… Kolunu savaşa kaptırmadan ona erişmek, çözmemiz gereken yeni sorunumuz. Enfl asyonla mücadele daha da gecikecek, artacak olan bütçe ve cari açık sebebiyle finansman sorunları tavan yapacak.

Şirketlerimiz ne yapabilir?

Benzer bir durumu, 2009’da yaşamıştık ABD’de başlayan küresel kriz Avrupa’yı sarınca ihracatımız durma noktasına gelince bizler “eksen kayması” ile bu durumu aşmış ve 284 gümrük noktasına ihracatı keşfetmiştik. Şimdi bölgesel karmaşa ortamında şirketlerimiz daha uzak pazarlara erişmenin yollarını aramalı, güçlerini birleştirmeli, ürün sendikasyonları ve dağıtım ağları içinde sağlam yer edinmek için gayret sarf etmeli. Görünen o ki savaşın getirdiği “küresel ekonomik kış” uzun sürecek.

Şeref Oğuz’un yazısı