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Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: İktidara ‘enflasyon suçlusu’ lazım

İndirdiğin faizden kredi kullandırtmayarak bankaları suçlayınca buna itiraz geldi, hükümet geri adım attı. Şimdi ülkedeki 40 binden fazla şubesiyle 10 büyük ulusal market topun ağzında… Bunları cezalandırarak nereye varacağız, belli değil. Kaldı ki marketi döven, sonra dizini dövmek zorundadır. TÜİK’e göre enflasyon %84.3 ve baz etkisiyle düşürülecek. Ancak üreticinin sırtındaki %150’lik enflasyon bekliyor. Maliyetler yükselirken marketler bunları fiyatlarına yansıtmama gayretinde… Enflasyon ortadan kalmadıkça bu nereye kadar sürer? Fakat sandık ufukta ve iktidara “enflasyon suçlusu” lâzım.

Şeref Oğuz’un yazısı


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