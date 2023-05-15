Şeref Oğuz: Hoşgeldin seçim ekonomisi 2.0

Birinci seçim dönemi tamamlandı. Seçim sona mı erdi? Hayır… Şimdi ikinci seçim dönemine giriyoruz. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için geri sayım başladı bile. Henüz sandık sonuçları kesinleşmeden seçim ekonomisinden söz etmek, erken sayılabilir. Ama ekonominin nereye akacağına dair pusula olacaktır.

Seçim; yenilenme dönemleridir. Siyasi partiler ve adaylar, ideallerini, amaçlarını, beyanlarını, vaatlerini halka sunarak seçmenlerin kalbine dokunmaya çalışır. Toplumun sesi sandıkta yükselir ve halkın iradesi açık bir şekilde ifade edilir. Tabii ki seçim ekonomisinin mekaniği eşliğinde…

Şeref Oğuz’un yazısı