Şeref Oğuz: Her şehre üniversite iyi bir şey mi?

Her şehre üniversite bu yüzden mi? Aslında tam olarak bu olmasa da son 20 yılda açılanlara bakınca, durum biraz böyle görünüyor. Köklü ve iyi üniversitelerimiz elbette var. Fakat onların da sorunu dünya liginde giderek aşağılara inmeleri, kayyum rektör mantığıyla yönetilmeleri…

Her ile üniversite iyi bir şey mi? Ne de olsa üniversitesiz kent kalmıyor, öğrenciler yurdun her yerinde kendilerine eğitim kurumu bulabiliyor. Nicelikle övünme saplantımız yüzünden niteliği sorgulamayınca, üniversite kavramının da içini hızla boşaltıvermişiz.

Bugün bir kente üniversite açarken ne yapmış oluyorsun? İlim irfanı o kente taşımış mı oluyorsun? Hayır… Sadece işsizlerini saklamak için antrepolar inşa ediyor, bölge esnafına daimi müşteri, ev sahiplerine zorunlu kiracı temin etmiş oluyorsun.

Eğer yetersiz kamu yurdu kuramamışsan, fahiş kiraları ödemek için ailesinin kaynaklarını zorlayan gençler var ediyorsunuz. İyi esnafı özenle ayrı tutarak diyorum ki çoğu dar gelirli bu öğrenciler, 4 veya 5 yıl süreyle onların sırtından geçinenlerin eli kolu bağlı kurbanları haline geliyor.

Şeref Oğuz’un yazısı