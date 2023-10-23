Şeref Oğuz: Hangi şirketler ayakta kalacak?

Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, Deprem, İsrail-Filistin çatışması gibi beklenmedik gelişmeler birçok sorunu da birlikte getiriyor. Ülkelerin ekonomilerini derinden sarsarken enflasyon, tedarik, siyasi istikrarsızlık gibi sorunlar küresel ölçekte yayılıyor. Bu tür krizler, uluslararası ilişkileri ve küresel ticareti de etkiliyor. Bu durumda şirketlerin kendilerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz dönemde birçok şirket; teşvikler ve ekonomik koşulların getirdiği avantajlarla büyüme fırsatı yakaladı. Ancak, bu şirketler sık sık işlerini büyütme süreçlerini yeniden gözden geçirmeli. Özellikle, çeviklik, inovasyon ve değişime hızla uyum sağlama becerisi taşımayan şirketler, zaman içinde morgda kalanlar arasında yer alacak.

Dijital dönüşümü benimseyen, sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutan, müşteri odaklı yaklaşımlar geliştiren ve kriz anlarında hızla adapte olabilen şirketler, geleceğin iş dünyasında ayakta kalacak olanlar olacak.

Ekonomi kirlilikten nasıl arınır?

Verimsiz şirketler dökülür. Büyüyen, yatırım yapan şirketler ayakta kalır. Bu kadar sade ve net…

Şeref Oğuz’un yazısı