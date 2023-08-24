Şeref Oğuz: Gözyaşı dökmeden, acı çekmeden enflasyon çözülmez

Biliyoruz ki enflasyon eğer ekonominin obezitesi ise bunun çaresi de ekonomik diyet olacaktır. En bildik ekonomi diyetisyeni de IMF olduğuna göre… Fakat diyeceksiniz ki IMF’nin diyeti, insansız ekonomi ister, çözdüğünden fazla soruna yol açar. Doğrudur. Zaten işin doğrusu IMF’lik olmamaktır.

Ekonomik diyete gelince… Kolay ve kısa bir yolu yoktur. Konfor alanından çıkmak gerekir, ücretleri baskılamak, harcamaları kısmak, gösterişten kaçınmak, kamunun verimini arttırmak, yandaşa kaynak aktarmamak, say say bitmez. Fakat en önemlisi, yapısal reformları gerçekleştirmek olacaktır ki bunların başında adalet, hesap verebilirlik ve şeffaflık gelir

Ancak enflasyonun düşürülmesi genellikle zorlu bir süreçtir ve çeşitli ekonomik çıkarlar, politika tercihleri ve toplumsal dinamikler nedeniyle dirençle karşılaşabilir. Enflasyonun azaltılması için yapılan ekonomik reformlar, sıkı para politikaları, bütçe disiplini gibi adımlar gerektirebilir. Bu tür adımlar, bazen kemer sıkma politikalarını veya kısa vadede bazı kesimlerin zarar görebileceği düzenlemeleri içerebilir. Sonuçta gözyaşı dökmeden, acı çekmeden enflasyon çözülmez.

Şeref Oğuz’un yazısı