Şeref Oğuz: Gençlerin iş aramaktan vazgeçtiği kriz coğrafyamızda işsizliği tek haneye saklayıverdik

TÜİK, işsizliğin tek haneye indiğini savunuyor. Tek hane diyorsa öyledir zira TÜİK, devletimizin resmi kurumudur. Enflasyon başını alıp gitmiş, cari açık fırlamış, işletmeler hayatta kalma mücadelesi verirken, gençlerin iş aramaktan vazgeçtiği kriz coğrafyamızda işsizliği tek haneye saklayıverdik; %9.6

İşsizliği önce İŞKUR verileriyle örtüverdik sonra TÜİK rakamlarıyla resmileştirdik. Yetmedi; üniversiteleri işsizliği saklayabileceğimiz antrepolara çevirdik. Sonra da Heterodoks politikasının zafer belgesi olarak; %9.6 gibi tek rakama ulaştırabildik.

İki temel sorun kaldı geriye: 1-İş aramaktan bitap düşmüş gençlere, işsizliğin düştüğü bilgisini vermeyi unuttuk zira haberleri yok işe girdiklerinden (!), 2-İş arayanları da bu kötü alışkanlıklarından vazgeçiremedik. Hal böyle olunca siyasetçiye “işsizliği çözdük” söylemi kazandırmış olduk.

Şeref Oğuz’un yazısı