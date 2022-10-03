Şeref Oğuz: Enflasyonda baz etkisi geçince geriye zam etkisi kalacak

Eylül’de enflasyon yükseldi; yüzde 80,21 oldu. Dolar kuru yeni zirve gördü; 18,55 TL ile gözünü yeni bir mecraya dikti. Peki, enflasyon Ekim’de ne olacak? Elbette yükselecek. Cumhurbaşkanı yılbaşından itibaren düşeceğini söyledi. Enflasyon düşecek; doğru… Ancak endeks marifetiyle gerileyebilecek.

Ekonomi yönetimi hayat pahalılığını görmezden gelip bunu başarı olarak anlatacak. Oysa baz etkisi, yaz etkisi, güz etkisi de geçip gidince geriye; yeni fiyat artışlarının “zam etkisi” kalacak. Aralık’taki %13,6’lık aylık artış çıkacak da yerine bu yılın Aralık zamları gelince endeks yine tırmanacak.

Şeref Oğuz’un yazısı