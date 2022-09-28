Şeref Oğuz: Enflasyon iner de hayat pahalılığı inmez

Enflasyonda önümüzdeki yıl dramatik düşüşler yaşanır mı?

Seçim ekonomisinin yaşandığı bir ortamda, asgari ücret zammı gündemde iken bunun yaşanması zor. Kaldı ki ücret-fiyat helezonu bir kez harekete geçince etiketler, talep enflasyonu yüzünden çıldıracaktır. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra fiyat ayarlamalarını hatırlayın; kiradan sebzeye dek…

Enflasyon ne zaman tek haneye iner?

Enflasyon indirilir de hayat pahalılığı; 5 yıldan önce tek haneye inmez. Enflasyon indirilir; baz etkisi ile enflasyon iner, sepet değiştirerek enflasyon iner. Ancak hayat uzun yıllar pahalı kalır. Bir de yapısal reformlarla enflasyon iner. Beklenen ve istenen budur. Zira böylesi iniş refah demektir. Hayat pahalılığının düşmesi demektir.

Şeref Oğuz’un yazısı