Şeref Oğuz: En fazla usulsüzlük hangi alanlarda?

İncelemeler gösteriyor ki en sık usulsüzlüğün güvenlik, temizlik, bakım, onarım, peyzaj ve benzeri hizmet alımlarında gerçekleşiyor. Güvenlik ve temizlik personeli sayısının veya maliyetin olduğundan fazla gösterilmesi, ölçümlenmesi zor olan sarf malzemelerinin fazla alınmış gibi kaydedilmesi… Hatta siteyi 10 yıl boyunca temizlemeye yetecek miktarda temizlik malzemesinin alınmış gibi gösterildiğine, farklı şehirde yaşayan ve siteye hiç uğramayan kişilerin sitenin güvenlik personeli gibi sunularak bu kişilere maaş bağlanmasına dahi şahit olunuyor.

Usulsüzlük erkenden fark edilemez mi?

Özellikle kolaylıkla kıyaslanamayacak sayaçlar, siteye özel üretilen elektromekanik sistemleri yönetmek için kullanılan elektrik panoları ve benzeri teknik malzemelerin piyasa rayici üzerinden alındığı durumlar söz konusu… Ayrıca sonradan takip edilmesi güç altyapı yatırımları esnasında düşük kalitede ürünlerin pahalı şekilde alınması da bir diğer usulsüzlük yöntemi… Yine örneğin döşendiği iddia edilen boruların gerçekte hiç döşenmemesi veya daha düşük çapta döşenmesi ve elektrik kablosu yerine telefon kablosu çekilmesi gibi uygulamalar da altyapı harcamaları da cabası…

Şeref Oğuz’un yazısı