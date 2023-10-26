Şeref Oğuz: Borsa bu harçlıklar kesilince acaba ne yapar?

Yapacakları, silkelenip borsadan uzaklaşmak… Ta ki yenileri gelip onların yerini alana dek, iniş çıkışları yaşayacağız. Küsenler, kaybedenler, kazananlar… Neticede borsa, kendi doğal debisine ulaşacak.

Yabancı gelir mi?

Gelir ama neden sonra… Zira yeni ekonomi yönetimine güvenmekle birlikte, yeni yönetimin görevden alınıp alınmadığından emin olamıyorlar. Naci Ağbal sendromu hala hatırlarında ve sürekli olarak “ya yeni bir olumsuz sürpriz yaşanır mı?” kaygısındalar. Bu da yabancıyı borsadan uzak tutuyor.

Şeref Oğuz’un yazısı