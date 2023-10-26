Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şeref Oğuz: Borsa bu harçlıklar kesilince acaba ne yapar?

Yapacakları, silkelenip borsadan uzaklaşmak… Ta ki yenileri gelip onların yerini alana dek, iniş çıkışları yaşayacağız. Küsenler, kaybedenler, kazananlar… Neticede borsa, kendi doğal debisine ulaşacak.

Yabancı gelir mi?


Gelir ama neden sonra… Zira yeni ekonomi yönetimine güvenmekle birlikte, yeni yönetimin görevden alınıp alınmadığından emin olamıyorlar. Naci Ağbal sendromu hala hatırlarında ve sürekli olarak “ya yeni bir olumsuz sürpriz yaşanır mı?” kaygısındalar. Bu da yabancıyı borsadan uzak tutuyor.

Şeref Oğuz’un yazısı

SON HABERLER

AYM’nin gerekçeli Can Atalay kararı: Yargıtay, AYM içtihadına aykırı davrandı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edildikten sonra TİP’ten Hatay milletvekili seçilen avukat Can Atalay’la ilgili hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, Atalay hakkındaki yargılamayı durdurmayan Yargıtay’ın içtihada aykırı davrandığını, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, Anayasa’nın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak Atalay’ın anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtti.