Şeref Oğuz: Baz etkisiyle gerileyecek enflasyon, başarı hikayesiymiş gibi lanse edilecek

Cumhuriyet’in 100’üncü yılının ekonomideki ana hikâyesi yıl başlamadan belli oldu. Baz etkisi ile gerileyecek olan enflasyon, ekonomiler için adeta başarı hikâyesiymiş gibi lanse edilecek. Oysaki sadece enflasyon gerileyecek, hayat pahalılığı varlığını sürdürecek, ortadan kalkmayacak.

Peki, neler yaşanacak? Bildiğimiz ekonomik seyirlerin bir yenisi olacak. Enflasyon %80’lerden %40’lara evirilirken bunu uygulanan ekonomik modeldeki “başarı hikâyelerimize” bağlayacağız. Ancak alım gücümüzdeki düşüş, yükselişe geçmeyecek. Hayat pahalılığı ile mücadele ederken yükselen fiyatların peşinden koşacağız.

Şeref Oğuz’un yazısı