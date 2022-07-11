Şeref Oğuz: Altın neden düşüyor?

Bir yandan artan jeopolitik riskler diğer yandan enflasyon belası, durgunluk kaygısı derken, “dünya güvensizlik endeksi” diyebileceğimiz altının, beklenenin aksine ons fiyatı düşüyor. Peki, sebebi nedir?
1-Durgunluk korkusu değerli metalleri eritiyor.
2-Küresel bazda yükselen faizler, işlerin daha da kötüye gideceğine yorumlanıyor.
3-Ham petrol gibi altın da dolar üzerinden fiyatlanıyor. Daha güçlü bir dolar, daha düşük ons demek.
4-Altın, enflasyona karşı bir korunma aracıdır. Ancak dünya resesyon korkusu ile mücadele ediyor.
5-Altın, dolarla fiyatlandığı için gram altın yüksek seyrini koruyor.