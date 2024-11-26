Şeref Oğuz: Ağlaya ağlaya zengin olanlar, sıra size de gelecek, bilginize…

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Bazı insanlar yardım etmeye çalışıyormuş gibi yaparlar. Bazı insanlar da yardıma ihtiyacı varmış gibi davranır. Şu anda yardıma ihtiyacı varmış gibi davrananların sayısı hayli fazla. Hatta gerçek yardım ihtiyacındakilerin seslerini bastırırcasına, mevcut kaynakları fütursuzca israf etmekten çekinmiyorlar.

Fakat bu durum fazla uzun sürmeyecek. Zira 2025 yılı, kendi fırtınalarıyla geliyor. Fırtına, zulmetme sürecinde adil davranır. Öncelikle zayıfları etkiler, bu doğru… Fakat en güçlü kurumlar dahi fırtınanın şiddetine ve süresine bağlı olarak, sürgit hayatta kalamaz. Ağlaya ağlaya zengin olanlar bu söz size.

Burada dikkatimi çeken, birazcık destekle ayakta kalabileceklerin, makroekonomik verilerin hücumuyla survivor adasından gönderilecek oluşudur. Oysaki ağlaya ağlaya zengin olan ve sesi yüksek çıkanların gürültüsünden onları duyamıyor, bilemiyor, koruyamıyor, varlıklarını sürdüremiyoruz.

Önümüzdeki yıl adadan gönderilmek istemiyorsanız, nakit akışını yönetin, verimliliğinizi artırın ve mutlaka zor zamanlar fonu oluşturun. Aksi halde tüm kaynaklarınız bir anda kefen paranız olabilir.

Şeref Oğuz’un yazısı