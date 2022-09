Serdar M. Değirmencioğlu: Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkıdır

Türkiye’de geçtiğimiz yıl her dört çocuktan biri okula aç gittiyse, bu yalnız Eğitim Bakanlığı veya velileri ilgilendiren bir sorun değil. Bu aslında herkesin sorunu. Yoksulluğun dayanılmaz boyutlara geldiği bir dönemde, okula aç giden çocukların sayısının her gün artacağı da ortada. Bu nedenle, okulların açık olduğu her gün çocuklara bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerekir.

Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkıdır. Beslenme çocukların hem bilişsel/zihinsel gelişimlerini, hem okuldaki gelişimlerini, hem de okula devamlarını belirliyor. Ekmek ve Gül kampanyasında belirtildiği üzere, yetersiz beslenme okuldan yeterli kadar faydalanamama, derslerde başarısızlık, okulun erken terki ve çocuk işçiliği, çocuk yoksulluğu, ileri yaşlarda ortaya çıkacak kronik sağlık sorunları gibi uzun erimli ve çok boyutlu sorunlara ve eşitsizliklere yol açıyor.

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı