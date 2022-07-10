Serdar M. Değirmencioğlu: Çocuklar kurban kesimini izlememeli

Çocuklar hiçbir şekilde kurban kesimini izlememeli ve izlemeye zorlanmamalıdır. 6 yaşından küçük çocukların kesimi kesinlikle görmemesi gerekir. Çocuklar 8 yaşından başlayarak kurbanın anlamını kavrayabilirler ama 10 yaş öncesinde ölüme ilişkin kavrayışları yetersiz olduğu için yine de rahatsız olabilirler. Kurbanın inanç boyutu ancak 11 yaştan sonra daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle çocuklar 12 yaşına dek kurban kesimini izlememelidir.

Hiç kimse, 12 yaşında veya daha büyük olsa dahi, istemiyorsa kurban kesimini izlemeye zorlanmamalıdır. Büyük kentlerdeki kesim yerleri bu açıdan özellikle tehlikelidir çünkü toplu kesim yerlerinde uzun süreyle sıra beklenmekte ve çocuklar çok sayıda kesime maruz kalmaktadır. Bu nedenle çocuklar bu yerlerden uzak tutulmalıdır.

Çocuklar yeni ve olağan dışı şeyleri merak eder. Merak ettikleri için kesimi izlemek isteyebilirler. Bu onların kesimden etkilenmeyeceği veya kurbanın anlamını kavradıklarını göstermez. Çocukların yanında kurban kesiminin konuşulması ve ayrıntılı olarak anlatılmasından da kaçınılmalıdır. Bir çocuğun kesim görüntülerini televizyon, video veya bilgisayardan izlemesi de sakıncalıdır.

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı