Serdar M. Değirmencioğlu: AKP döneminde çizgi filmler siyasi çalışma aracına dönüştürüldü

Çizgi filmler AKP iktidara gelir gelmez yeniden keşfedildi. Bu keşfin siyasi, hedefin ise çocuklar olduğu kısa sürede anlaşıldı. Çizgi filmlerde o dönemin en önemli siyasi motifleri işlenecek, para ise AKP denetimindeki İstanbul ilçe belediyelerinden gelecekti. (…)

AKP rejimi güçlendikçe kamu bütçesinden besleme oyunu büyüdü. Çizgi film işi de. Geçenlerde gündeme gelen, “İstanbul Muhafızları” çizgi film dizisi de bağlamda anlaşılmalı. Dizinin kamuya maliyeti 8 milyon 470 bin TL. Ödemeyi yapan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi. Kazanan, Neher Reklam Şirketi. Şirketin sahibi, Eski AKP Milletvekili Süleyman Gündüz’ün oğlu. (…)

AKP döneminde çizgi filmler bir siyasi çalışma ve kamu bütçesinden yandaş zengin etme aracına dönüştürüldü. Rejim her konuya olduğu gibi çocuklara da bu şekilde yaklaşıyor.

Serdar M. Değirmencioğlu’nun yazısı