Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe’ye karşı bitmeyen bir kin

Aklıselim sahibi herkes Fenerbahçe’ye açık operasyon yapıldığına hemfikir. Aklıselim olmayanlarla işimiz olmaz. Lakin aklıselim olsa da bu işi bir maçlık feveran zannedenler için, bir kısım Fenerbahçeli için yazıyorum bu yazıyı.. Yukarıdaki kriterlere uymayanlar okumayabilir.

Fenerbahçe 2011’de o gün muteber, bugün terörist olarak nitelenen bir organizasyon tarafından bitirilmeye çalışıldı. O günün muteberleri, muktedirleri kendilerinin de ifade ettiği gibi ilk kez bir toplumsal tepki ile karşılaştılar. Onların Karlofça Anlaşması idi bir nevi.

Fenerbahçe o dönem tarihin en önemli şampiyonluğunu kazandı. Sonra otobüsüne tam profesyonel bir suikast girişimi yapıldı. Sonra Ali Koç’un Ersun Yanal’lı 2. sezonunda Trabzonspor-Alanyaspor maçlarında açık bariz operasyonlarla ligden koparıldılar. Yani 2011 3 Temmuz’dan bu yana bitmeyen bir kin ve saldırı var Fenerbahçe’ye karşı. Artık Fenerbahçe’nin buna tahammül edecek bir sabır tanesi bile kalmamıştır.

Serdar Ali Çelikler’in yazısı