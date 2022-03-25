Sera Kadıgil: Umurunuzda olan tek şey AKP-MHP eriyen oylarına rağmen nasıl iktidarda kalır

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, seçim ve siyasi partiler yasa teklifinin kabul edildiği TBMM Anayasa Komisyonu’na damgasını vurdu.

Fotoğraf: TİP

AKP’nin MHP’nin de onayını alarak hazırladığı tasarı önceki gün görüşülmüş ve 17 saatin sonunda kabul edilmişti.

Kadıgil “Şu anda saat 2:30 diye” başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siz bu teklif için iki senedir debeleniyorsunuz, gidiyorsunuz geliyorsunuz… İki senedir görüşüyorsunuz. Getirdiniz bunu açıkladınız… biz niye bunu bir gecede bitiriyoruz? Amacımız nedir? Çok mu hayati bir şeyler yapıyoruz? Açlıkla boğuşan insanların derdine çare mi arıyoruz? Milyonlarca genç işsiz için bi şey getirdiniz onu oyluyoruz? Ne yapıyoruz biz? Gecenin 2:30’unda biz gerçekten ne görüşüyoruz?”

Komisyondaki vekilleri halkın dertlerini umursamamakla suçlayan Kadıgil “Umurunuzda olan tek bir şey var; AKP-MHP eriyen oylarına rağmen nasıl iktidarda kalır” dedi.

Barajın yüzde 10’dan 7’ye indirilmesine değinen vekil, Türkiye’de “Bu aralıkta kaç siyasi parti var diyerek” MHP’ye dikkat çekti. Asli hedefinse HDP olduğunu belirten Kadıgil “HDP’nin aldığı oyların gereksiz olduğu kanaatindesiniz ve barajı düşürürsek birkaç tane oy eksilir oradan da HDP’nin MHP’den çok oy alması utancına son veririz diye bir hesap görüyorum ben burada” dedi.

Yasadaki 5 ve 6’ncı maddeyi en utanç verici madde olarak nitelendiren Kadıgil şunları söyledi: “Siz bu ülkenin en kıdemli hakimlerine hakaret ediyorsunuz. En kıdemli hakimlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz ki yapılan hilelerin önünü kesemesinler. Yapılan usulsüzlüklere çıtını çıkaramayacak insanları o torbadan çekeceksiniz”

11’inci maddeyi “Tayyip Erdoğan’a benim vergimle bana kara propaganda yapma yetkisi veren kan donduran madde” olarak tanımlayan TİP’li vekil “Bunu nasıl yapabilirsiniz” diye sordu.

‘İster 40 kere seçim yasası değiştirin gideceksiniz’

Seçim yasasının yangından mal kaçırır gibi çıkarılmaya çalışıldığını, halkın derdinin seçim değil açlık ve yoksulluk olduğunu vurgulayan Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eti, sütü, meyveyi falan geçtim, üç öğün simit yiyemeyen asgari ücretliyle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Ayçiçek yağını Ukrayna’dan, buğdayı Rusya’dan alıyoruz, bunu konuşmuyoruz; bu ülkenin çocukları niye harıl harıl yurt dışına çıkıyor, biz bunu konuşmuyoruz. 2-3 bin lira aylıkla hayatta kalmaya çalışan emekliler var. AKP iktidarı bir çekirge sürüsü gibi geçti bu ülkenin üzerinden. Biz bunu konuşmuyoruz ama seçim zamanı geldiğinde sofrasından, cebinden, çoluğunun çocuğunun geleceğinden çalıp sadakaya mahkum ettiğiniz milyonlarca insanı yine din diye, Allah diye, kitap diye, millet diye bayrak diye uyuturuz sanıyorsunuz; uyutamadığınızda da oyuna seçim mühendisliğiyle müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten ben bunu utanç verici buluyorum. Öyle bir patırtı kopartırız sanıyorsunuz ki insanlar yaygaramızdan boş midesinin gürültüsünü duyamaz olur sanıyorsunuz. Bence tam da burada yanılıyorsunuz. Çünkü ne yaparsanız yapın bu iş bitti arkadaşlar. AKP iktidarı bu ülkenin üstünden çekirge sürüsü gibi geçti. O yüzden ister şimdi 40 takla atın ister 40 kez seçim yasasını değiştirin gideceksiniz”

Bu ifadelerinin üzerine komisyon başkanı Yusuf Beyazıt “Temiz bir dil kullanın” diye karşı çıkarken Kadıgil, Erdoğan’ın geçim derdini anlatan çiftçiye “Ananı da al git” sözlerini hatırlattı. Kadıgil, “Üslup konusunda beni en son eleştirecek olan sizlersiniz. Temiz bir dil istiyorsanız doğru düzgün bir mesai saati düzenleyeceksiniz sayın başkan. Gecenin iki buçuğunda bu kadar oluyor, temiz bir dil bu kadar oluyor. Ya, ülkeyi mahvettiniz, hâlâ burada bana iki buçukta seçim yasası tartıştırıyorsunuz. Birinin sizin yüzünüze bu üslupla gerçekleri anlatması gerekiyor” dedi.

AKP Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Kadıgil’e “Edepsiz” diyerek hakaret etmesi üzerine tartışma büyüdü.