Şenyaşar ailesi, Adalet Bakanlığı’na alınmadı

Şenyaşar ailesi, yetkililerle görüşmek için gittiği Adalet Bakanlığı binasına alınmadı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018’de AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar, saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Yeşil Sol Parti Milletvekilli Ferit Şenyaşar’la birlikte 9 Mart 2021’de adliye önünde adalet nöbeti eylemi başlatmıştı. Aile şimdi Ankara’da Adalet Nöbeti’ni sürdürüyor

Bugün bir kez daha Meclis’in Dikmen kapısından Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen Şenyaşar ailesi, sık sık polisler tarafından engellendi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre polis engelini aşan ve Adalet Bakanlığı’na kadar yürüyen aile, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşmek istedi. Şenyaşarlar’ın talebini reddeden yetkililer, bakanlık binasına girmelerine de izin vermedi.

Bunun üzerine tekrar Meclis’e giden Şenyaşarlar, bekleyişini sürdürüyor.