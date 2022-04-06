Selin Sayek Böke: Köprüden geçmeyen 39 bin araç için, Hazine’den 11,1 milyon lira çıkacak

Mesela şuna takılacağız. Öğrendik ki 45 bin araç geçiş garantisi verilen Çanakkale Köprüsü’nden 1 günde sadece 6 bin araç geçmiş. Sözleşmeye göre köprünün geçiş ücreti 15 avro. Üstelik bu avro bölgesi enflasyonuna göre güncellenecek. 2021 yılı sonu enflasyonuna göre köprünün KDV dâhil ücreti 17,7 avro olarak hesaplanıyor. Köprüden 6 bin aracın geçtiği 27 Mart’ta avro/TL kuru 16,08 lira idi. Buna göre geçmeyen araç başına Hazine’den ödenecek ücret 285 lira. Bu hesaba göre 27 Mart’ta köprüden geçmeyen 39 bin araç için, yani 1 gün için, Hazine’den 11,1 milyon lira çıkacak. Bu da yetmiyor. Erdoğan’ın sözleşmede 285 lira yazmasına rağmen gişe ücretini ‘200 liracık’ olarak açıklamasının ardından aradaki 85 liralık fark da ödenecek. Yani köprüden geçen 6 bin aracın “üstünü tamamlamak” için de 510 bin lira Hazine’den aktarılacak.
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