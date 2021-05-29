Selin Nakıpoğlu: Öldürülen kadınlar hayatta yoklar; siz onların namına mı hoş görüyorsunuz?

Peki, erkek şiddetinin ne kadarı tolere edilebilir? Bir tokat? Üç kırık kaburga? Bir morarmış göz?

Kime ve neye göre tolere edeceğiz?

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Yoksa size göre mi sayın bakan?

Öldürülen kadınlar hayatta yoklar. Siz onların namına mı hoş görüyorsunuz? Lütfen biraz izan!

Tahmin ediyorum ki, birkaç gün önce sizi protesto eden kadınlara karşı söylediğiniz gibi bu yazı için de “Algı operasyonu bu” diyeceksiniz. Umarım demezsiniz çünkü derdimiz erkek şiddeti ile tavizsiz mücadele edilmesi, derdimiz kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların şiddetsiz bir hayat sürmesi, derdimiz yaşamak…

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Selin Nakıpoğlu’nun yazısı