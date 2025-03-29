Selda Bağcan'dan Z kuşağına hediye: Yuh Yuh remix

Halk müziği sanatçısı Selda Bağcan, CHP mitinglerinde söylenen ‘Yuh Yuh’ şarkısının remix versiyonunu Z kuşağına hediye etti.

Fotoğraf: Selda Bağcan

19 Mart’ta İBB ve bazı ilçe belediyelerine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi hakında gözaltı kararı verilmişti.

23 Mart’ta İmamoğlu’nun yanısıra, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil 51 kişi tutuklanmıştı. Üç başkan görevden uzaklaştırıldı, Şahan ‘terör’den tutuklandığı için Şişli Belediyesi’ne kayyım atanmıştı.

Gözaltıların başladığı gün üniversite öğrencilerinin başını çektiği protestolar başlamıştı. Aynı zamanda CHP de Saraçhane’de mitinglere başlamıştı.

Bağcan X hesabından Yuh Yuh şarkısını söyleyen gençlere seslendi:

“Yuh Yuh, yazılmasının üzerinden 60 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen bugün Z kuşağı ile yeniden gündemde. Bu remix sizlere hediyem olsun.”

Şarkının görselinde eylemlere damga vuran Pikachu kullanıldı.

Antalya’da eylemlerde polisten kaçan Pikachu kısa sürede dünyada gündem olmuştu.