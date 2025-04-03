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Selda Bağcan'dan Pikaçu'lu yeni remix: Burdayız biz kardeşim daha ölmedik

Halk müziği sanatçısı Selda Bağcan, İBB eylemlerinde popüler olan Pikaçu’yu kucakladığı bir illüstrasyonla yeni bir remix paylaştı.

Fotoğraf: X/ @seldabgcn

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 kişi İBB odaklı soruşturmalar nedeniyle tutuklanmış, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde eylemler başlamıştı.


Antalya’daki eylemlerde polisten kaçan Pikaçu (Pokemon çizgi filminden bir karakter) kostümlü bir eylemci hem Türkiye hem dünya gündemine girmiş, günlerce konuşulmuştu.

Halk müziği sanatçısı Bağcan, daha önce de CHP mitinglerinde söylenen ‘Yuh Yuh’ şarkısının remix versiyonunu Z kuşağına hediye etmişti.

Bağcan, bugün de Pikaçu’yu kucağında taşıdığı bir illüstrasyonu ve bir şarkısını paylaştı.

Bağcan’ın şarkısının sözleri:

“Hele gün geceye dönsün bakalım

Şafakta serilen çiği görmedik.

Yüklenme derdini bir başına

Burdayız biz kardeşim daha ölmedik.”

Selda Bağcan’dan Z kuşağına hediye: Yuh Yuh remix

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