Selçuk Üniversitesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci öldü

Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ı odasında silahla yaralayıp aynı silahla kendini vuran öğrenci, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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17 Şubat’ta Yeşildal, fakültedeki odasına giren öğrenci tarafından silahla vurulmuştu. Öğrenci aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Üniversite X’te yoğun bakımdaki Bestami Serdar Ergüder’in ölüm haberini şöyle açıkladı:

* Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumuysa iyiye gitmektedir.

* Ergüder’in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder’in karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışıyla birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz.