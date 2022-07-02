Selcan Taşçı: Kurtulmuş, ”Kibir kulesinden in” çağrısını da kendi kendisine mi yaptı?

Kurtulmuş’un, HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde, Kanal İstanbul’a, “1 milyon HAS Partiliyi, 1 milyon ağaca zincirleriz; ağaçlarla birlikte bizi de kesmek zorunda kalırlar” restini çekecek kadar net muhalefet etmişken, şimdilerde, Kanal İstanbul uğruna yabancılara toprak satışı konusunda ayrı, doğal hayata kast edilmesi, ekolojik dengenin sarsılması konusunda ayrı, muhtemel bir depremin etkisini arttırmak konusunda ayrı tartışmalara konu olan bir iktidarın mensubu olmakta beis görmediğini hatırlayınca, insanın ikna olması biraz zor oluyor ama; “Musa gibi gelip firavunlaşmayacağız” sözünün muhatabı da yine kendi nefsinden başkası değildi bu durumda!
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