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Yaramazlara biraz batar!

Selanik'te çöpten 2 bin yıllık Antik Yunan heykeli çıktı

Yunanistan’ın en büyük ikinci şehri Selanik’te yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen mermer Antik Yunan heykeli çöpten çıktı.

Fotoğraflar: Wikimedia Commons – Yunan polisi

CNN’in haberine göre Yunan polisi açıklamasında çarşamba, heykelin çöp konteynerinin yanında bulunduğunu duyurdu.


Neoi Epivates bölgesinde bir kişi, çöpte bulduğu 80 santimlik başsız heykeli yetkililere teslim etti. Heykelin tarihi öneminin anlaşılması için arkeologlarla temasa geçildi.

Polisin açıklamasına göre uzmanlar heykelin, Büyük İskender’in fetihlerinin ardından sanat ve kültürel etkileşimin arttığı milattan önce (MÖ) 320 ila 330’a tarihlenen Helenistik döneme ait olduğunu bildirdi.

Uzman incelemesi sürüyor

Heykeli kimin çöpe attığını belirlemek için soruşturma başlatan polis bir kişiyi gözaltına aldı. Fakat suçlama yönetilmeden şüpheli serbest bırakıldı.

Yunanistan’da tesadüfi arkeolojik keşifler yaygın olsa da bunlar genellikle inşaat ya da altyapı çalışmalarında ortaya çıkıyordu.

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