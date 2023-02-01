Selahattin Demirtaş gençlere seslendi: Ülke çok kastı, ‘bi açıp kapayın’

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere seslendiği yazısında seçimlerin önemine vurgu yaparak, “Ülke çok kastı be genç arkadaşım, ‘bi açıp kapayın’ diyorum” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

Muhalefetin adayının belli olmadığı bir ortamda cezaevinden seçim kampanyası için kolları sıvayan Demirtaş, şimdi de gençlere seslendi.

Demirtaş’ın Gazete Duvar’a yazdığı yazı şöyle: “Şimdiye kadar ketılapp yoluyla aldığın ilk bildirim budur eminim. İletişim çağında sana mesaj göndermenin bir yolunu buldum nihayet.

Nasılsın diye sormuyorum, halinin memleket gibi olduğunu biliyorum. Ama moral bozmak yok. Bu genç yaşına rağmen birçok zorlukla karşılaştın, hayatına dair önemli tercihlere, seçimlere zorlandın, yine de yılmadın, halen direniyorsun. Bu nedenle seni yürekten kutluyorum.

Şimdi önümüzde başka bir önemli seçim var. Bu seçim başka seçim ama gerçekten de tüm geleceğimizi belirleyecek bir seçim olacak.

‘Kendi adıma çok üzgünüm’

Hepimiz için çok zor bir yirmi yıl geçti. Fakat senin hayatının tamamına denk geldi bu yıllar. Alt üst edilmiş bir eğitim sisteminde soruları çalınmış sınavlara girmek zorunda kaldın. Belki üniversiteye girmeyi başardın ama belirsiz bir geleceğin stresi altında yaşamaya mecbur kaldın. Ülkedeki bunca zengin bir tarafa sen barınma, beslenme sorunları yaşıyorsun. Ben kendi adıma gerçekten utanç duyuyorum ve çok üzgünüm.

‘Tablo karanlık ama değiştirme ihtimalimiz var’

Okulu güç bela bitirsen bile iş bulma garantin yok, mülakatlarda torpilin olmadığı için eleneceksin, yurt dışına gitme arayışların hayalden öteye geçemiyor. Apartman üniversitelerine tıkıştırıldın, kampüssüz okullarda sosyalleşme imkanın yok. Bir kafeye, restorana, sinemaya, tiyatroya giderken üç kuruşun hesabını yapmak zorundasın. Bir şekilde mezun olup şans eseri iş bulsan sudan bahanelerle işten atılmayacağının garantisi de yok. Haksızlıklara uğradın, uğrayacaksın hakkını arayacak, koruyacak yargı yok, devlet yok, hükümet yok.

Sevgili arkadaşım,

Tablo karanlık, gerçeğimiz bu ne yazık ki. Ama bu gidişatı değiştirme ihtimalimiz var. Bu seçim o seçim işte.

Dünyanın bütün sorunlarını senin omuzlarına yükleyip buyur çöz diyecek değilim. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız. Sana düşen kısmı ise tam da senin yapabileceğin şeylerdir. Neşeyle, zekayla, mizahla, coşkuyla, kararlılıkla yürütülecek bir seçim kampanyasından ve oy vermekten söz ediyorum.

Tabii sandıklara sahip çıkmayı da ihmal etmeden ancak senin başarabileceğin bir işten, onurlu bir mücadeleden söz ediyorum.

‘Bi açıp kapayın diyorum’

Seninle yüz yüze hiç tanışmadık belki ama senden iki tane de bizim evde var, kızlarım sayesinde biraz tanıyorum seni

Fazla da uzatmayayım, ne demek istediğimi çok iyi anladığından eminim. Yıllara yayılmış bir değişimden değil, hemen seçimin sonrasındaki gün başlayacak yeni bir hayattan söz ediyorum.

Ülke çok kastı be genç arkadaşım, bi’ açıp kapayın diyorum.

Sen benim için çok kıymetlisin. Dinin, kimliğin, dilin, yaşam tarzın, siyasi görüşün ne olursa olsun biliyorum ki pırıl pırılsın ve tüm kalbimle seni seviyorum genç arkadaşım.

Lütfen cevabını seçim günü zarfa koy ve sandığa at, ben anlarım.“