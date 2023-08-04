Sekiz yolcu ölmüştü: ‘Turgut Reis’ otobüs işletmesini kapattı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sekiz kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu ‘Turgut Reis’ firması, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı.

Fotoğraf: Turgut Reis

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, 30 Temmuz’da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada sekiz kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı aldıklarını duyuran Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis şunları kaydetti:

“Şirketler grubumuza ait olan ve 27 yıldır aziz Kars halkına hizmet verdiğimiz Turgut Reis otobüs işletmesi geçen hafta yaşanan elim kaza neticesinde vefat eden ve yaralı olan kıymetli hemşerilerimizin üzüntüsünü aile olarak ziyadesiyle yaşadığımızı ve çok fazla üzgün olduğumuzu, bu elim kazadan dolayı otobüs işletmesi faaliyetimizi, yönetim kurulumuzun kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı almış bulunuyoruz. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden, üzüntümüzün büyüklüğüdür.”