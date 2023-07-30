Kars’ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kars’ta otobüs şarampole devrildi, ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Erzurum’dan Kars istikametine giden yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 50 metre yükseklikten düştükten sonra ters dönen otobüsteki yedi kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum ve Kars’taki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan bir yaralı, kara yoluna inen ambulans helikopterle Erzurum’a ulaştırıldı.