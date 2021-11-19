Sekiz ayrı hastaya yapılabilecek ameliyat, tek bir hastaya uyutulmadan yapıldı

Antalya’da 52 yaşındaki kanser hastası genel anestezi uygulanmadan ameliyat edildi; altı saate, toplamda sekiz organın tamamı ya da bir kısmı çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi ve organ nakli merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, iki yıl önce kolon kanseri tanısı alan Cevdet Taşar’ın korku nedeniyle ameliyattan uzak durduğunu ve hastalığı ilerlemiş halde hastanenin acil servisine başvurduğunu belirtti.

Taşar’ın tetkik ve tahlillerinde tümörün onikiparmak bağırsağı, pankreas ve karaciğerinin sağ tarafına doğru yayıldığının tespit edildiğini anlatan Doç. Dr. Çakır, “Hastanın ameliyat endişesini ve sistemik hastalıklarından dolayı anestezi doktorlarımızla ekip çalışması yaparak hastaya genel anestezi vermeden spinal yüksek epidural anesteziyle tümörün yayıldığı organların çıkarılmasına karar verdik” dedi.

‘Türkiye’de ilk oldu’

Uyutulmayan hastayla konuşarak yapılan ameliyatta pankreas, onikiparmak bağırsağı, safra yolları, karaciğerin sağ tarafı, dalak, apandis, kalın bağırsağın ve midenin üçte ikisi ile bu organların etrafındaki lenf bezlerini çıkardıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, bu organların her birinin ayrı ayrı hastalar için büyük birer ameliyat olduğunu söyledi.

Sekiz ayrı hastaya yapılacak ameliyatları tek hastada yaptıklarını vurgulayan Çakır, altı saat süren ameliyatın özel olduğunu belirterek “Daha önce spinal anesteziyle çok sayıda ameliyat yapmıştık ama bu kadar büyük bir cerrahi Türkiye’de ilk oldu” dedi.