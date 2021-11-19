Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sekiz ayrı hastaya yapılabilecek ameliyat, tek bir hastaya uyutulmadan yapıldı

Antalya’da 52 yaşındaki kanser hastası genel anestezi uygulanmadan ameliyat edildi; altı saate, toplamda sekiz organın tamamı ya da bir kısmı çıkarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde genel cerrahi ve organ nakli merkezi sorumlu hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, iki yıl önce kolon kanseri tanısı alan Cevdet Taşar’ın korku nedeniyle ameliyattan uzak durduğunu ve hastalığı ilerlemiş halde hastanenin acil servisine başvurduğunu belirtti.


Taşar’ın tetkik ve tahlillerinde tümörün onikiparmak bağırsağı, pankreas ve karaciğerinin sağ tarafına doğru yayıldığının tespit edildiğini anlatan Doç. Dr. Çakır, “Hastanın ameliyat endişesini ve sistemik hastalıklarından dolayı anestezi doktorlarımızla ekip çalışması yaparak hastaya genel anestezi vermeden spinal yüksek epidural anesteziyle tümörün yayıldığı organların çıkarılmasına karar verdik” dedi.

‘Türkiye’de ilk oldu’

Uyutulmayan hastayla konuşarak yapılan ameliyatta pankreas, onikiparmak bağırsağı, safra yolları, karaciğerin sağ tarafı, dalak, apandis, kalın bağırsağın ve midenin üçte ikisi ile bu organların etrafındaki lenf bezlerini çıkardıklarını anlatan Doç. Dr. Çakır, bu organların her birinin ayrı ayrı hastalar için büyük birer ameliyat olduğunu söyledi.

Sekiz ayrı hastaya yapılacak ameliyatları tek hastada yaptıklarını vurgulayan Çakır, altı saat süren ameliyatın özel olduğunu belirterek “Daha önce spinal anesteziyle çok sayıda ameliyat yapmıştık ama bu kadar büyük bir cerrahi Türkiye’de ilk oldu” dedi.  

SON HABERLER

Saldırganlık salgını

Bir toplumun yönetimi kavga şeklinde cereyan ediyorsa, önünde sonunda bunun sokaktaki yansıması saldırgan eylem şeklinde olur.

İzmir’de DİSK eylemi: Hükümet istifaya çağrıldı

İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı işçiler, geçinemedikleri gerekçesiyle AKP hükümetini protesto etti. Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen işçiler “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Yırca direnişi: Köylüleri döven güvenlik görevlilerine 10’ar yıl hapis cezası

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Yırca köyünde Kolin grubunun binlerce zeytin ağacını keserek termik santral yapmasına karşı çıkan köylüleri döven dört özel güvenlik görevlisinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Dördü yerli 10 yeni film vizyonda

Türkiye sinema salonlarında bu hafta dördü yerli olmak üzere 10 film sinemaseverlerle buluşacak. Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı ‘Spencer’ ve Will Smith’in başrolünde yer aldığı ‘King Richard’ haftanın öne çıkan yapımları.

Favipiravire son noktayı koyan araştırma: Covid-19’a etkisi yok

Türkiye’de Covid-19 hastalarına verilen favipiravir ilacıyla yapılan güvenilir bir araştırma, hastalığın tedavisinde ilacın etkisi olmadığını ortaya koydu. Üç ülkede, 1231 hastayla gerçekleştirilen PRESECO araştırmasının sonuçları, ilacın hastalığın kontrolünde de etkisiz olduğunu gösterdi.