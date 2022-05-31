Şehre adını veren azizi çekiç patlatarak anıyorlar

Meksika’nın San Juan de la Vega şehrindeki ‘Patlayan Çekiç Festivali’ yaralanlamalara rağmen her yıl yapılıyor.

Festivalde anılan Aziz Juanito ‘zenginden alıp fakire veren’ bir lider

Halk şehre adını veren Aziz Juanito’yu, ucuna patlayıcı madde sardığı uzun saplı çekici yere vurup patlatarak anıyor. Ritüel sırasında pek çok yaralanma yaşanıyor. Ancak riskleri sebebiyle yasaklanmamak istenen festival, halkın ısrarıyla 300 yıldır devam ediyor.

Aziz Juanito Katolik Kilisesi tarafından tanınmasa da halkın sevdiği bir din adamı, Robin Hood’a benzetiliyor. Yaşadığı dönemde şehirden geçen kervanları soyup ganimeti yoksul halka dağıtmasıyla hatırlanıyor.