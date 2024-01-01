Şehirlerarası otobüslere takip sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirlerarası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

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Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihazla bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık dört gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, “Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli” dedi.