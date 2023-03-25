Sedef Kabaş CHP’den aday adayı oldu

Gazeteci Sedef Kabaş, canlı yayında CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Sedef Kabaş. (AA)

Seçimler yaklaşırken, partilerde aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

Tele1’de ‘Gazeteciler Masası’ programında konuşan Kabaş da milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kabaş, adaylığı için şunları dedi: “Hep diyoruz ya ‘Kadınlar siyasette olsun, gençler siyasette olsun.’ Bunun için bir sorumluluk almak gerekiyorsa, Türkiye’nin bu kadar zor dönemi sonrası ki seçim sonrası her şey çok güzel olacak ama hiçbir şey kolay olmayacak. Çok ama çok çalışmak gerekecek. Belki o dönemde bizim gibiler de o sorumluluğu alacak. Elini o taşın altına koyacak”