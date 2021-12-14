Sedat Simavi ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı adına düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri, dünkü törenle sahiplerine verildi.

Coşkun (solda), ödülünü İnceoğlu’ndan aldı. (Fotoğraf: TGC)

TGC’nin İstanbul’un Fatih ilçesi Cağaloğlu semtinde bulunan binasındaki Burhan Felek Konferans Salonu’ndaki törene, dokuz dalda ödül alanlar katıldı.

TGC Başkanı Turgay Olcayto, Sedat Simavi’yi ölümünün 68’inci yılında saygıyla ve özlemle andığını, gazeteciliğin en kötü dönemlerinden birisinin yaşandığı bugünlerde Simavi’yi hatırlamamanın mümkün olmadığını ifade etti.

Olcayto, gazeteciliği, karikatür sanatçılığı ve ilkeli duruşuyla TGC’ye rehber olan Sedat Simavi’nin “Kalemine efendi kal, uşak olma, zorda kalırsan kır ama sakın satma” sözlerinin bugüne bir gönderme olduğunu söyledi.

TGC başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yalnız gazetecilik değil, ülkede pek çok kurum ağır baskı altında ve şimdiye kadar rastlanmamış bir çöküş yaşıyor. Gazetecilik de bu durumda giderek büyük kan kaybediyor. Sansür, oto sansür, yalan haber, haberin serbest dolaşımına getirilen yasaklar mesleğin evrensel ilkelerine göre gazetecilik yapılmasını engelliyor. Elbette böyle bir ortamda alanında uzman nitelikli gazeteciler, gazete yazarları çalışacak mecra bulmakta güçlük çekiyorlar. TÜİK rakamlarına göre 12 bine yakın gazeteci işsiz. Bütün bu olumsuz koşullara rağmen yüreğinde gazetecilik heyecanını taşıyan kadınlı erkekli gazeteciler, halkın haber alma hakkına sahip çıkmak için mücadelelerini sürdürüyorlar.”

300’den fazla aday

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise bu yıl ödüller için 3 bin 500’den fazla kuruluş, fakülte ve yayınevine adaylarının sorulduğu, 318 kişi ve eserin aday olduğunu belirterek, dokuz dalda 21 ödül verildiğini söyledi.

‘Üstünü kapatamayacaklar’

Diken muhabiri Canan Coşkun, Birol Yıldırım isimli özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul Esenyurt Polis Merkezi’nde öldürülmesine ilişkin bir dizi haberiyle Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü’nü kazanmıştı.

Ödülünü Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu’nun elinden alan Coşkun, şunları söyledi: “Umarım ki bu ödül sayesinde Birol Yıldırım’ın ölümünün üstünü kolay kolay kapayamayacaklar. Takdir edilmek, bir dolu saçmalığın yaşandığı günlerde dayanma gücü veriyor. Ben bu güçle haber üretmeye, pes etmemeye devam edeceğim. Haberimi ödüle değer gören seçici kurula çok teşekkür ediyorum.”

Ödül alan tüm isimlere TGC’nin sitesinden ulaşabilirsiniz.