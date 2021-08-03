Sedat Ergin: Türkiye’nin ormanları ihale düzenine ihale edilmeyecek kadar değerlidir

Türkiye’deki uygulamada Orman Genel Müdürlüğü, orman yangını söndürme görevleri için kamu ihale mevzuatına göre yüklenicilerden uçak ya da helikopter kiralama yoluna gitmektedir. İhale, tanımı gereği son tahlilde yükleniciler açısından bir hizmetin sağlanmasına dönük ticari bir faaliyeti içerir. Oysa Türkiye’nin ormanlarının, kıyılarının, doğasının, köylerinin korunması, ihale düzenine ihale edilmeyecek kadar kutsaldır, değerlidir.

İhale edildiğinde baş gösteren kâbusu günlerdir birlikte yaşıyoruz. Kızıla boyanmış bir gökyüzünün altında Bodrum’da sahillerden botlara binerek alevlerden kaçmaya çalışan insan görüntüleri, bir kıyamet filmi senaryosu değil, hayatın kendisidir.

Orman yangınlarıyla mücadelenin ihale sisteminden çıkarılıp, bir ulusal görev olarak tanımlanacağı yeni bir düzene bağlanması zamanı çoktan gelmiştir.

Sedat Ergin’in yazısı