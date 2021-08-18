Sedat Ergin: Türkiye’nin muhtelif kanallardan Taliban’a bu mesajları ilettiğini tahmin etmek mümkün

İlginç bir diğer nokta, Akar’ın Taliban’la diyalog kanalları oluşturulması gerektiğini hissettirerek, “Biz Türkiye olarak ayrım yapılmaksızın tüm Afganistan’ı kucaklıyoruz. Taliban ‘Müslüman olmayan ülke istemiyoruz’ açıklamasını yaptı. Bu durumda seçenek olarak sadece Türkiye kalıyor” diye konuşması.

Akar’ın ifadelerinden, geçen hafta gittiği İslamabad’da görüştüğü Pakistanlı muhataplarının Türkiye’nin bu görüşlerini Taliban’a doğrudan yönelterek, örgütü ikna etmesini önerdikleri anlaşılıyor. Bu durumda Türkiye’nin bu günlerde muhtelif kanallar üzerinden Taliban’a bu mesajları iletmekte olduğunu tahmin etmek mümkün.

Sedat Ergin’in yazısı