Sedat Ergin: Taliban Kabil’i ele geçirirse, Belkıs, Safiye ve Behişte’yi neyin beklediğini tahmin edebilmek güç değil

Afgan kız öğrencilerin Taliban’ın Kabil’e yaklaşmasından duydukları tedirginliği ifade etmekle birlikte yine de ayakta kalma ve mücadele etme azmine dönük kuvvetli ifadeleri dikkat çekiyor. Tabii en büyük endişelerinden birinin Taliban gelirse Burka ile örtünmek olacağını anlaşılıyor.

Öğrencilerden Belkıs Niyazi (17), “Taliban gelirse Afganistan 100 yıl geriye gidecek” diye konuşuyor. Safiye Hüseyin (18) ise “Kadınları ne kadar çok ezerseniz, onlar daha da kuvvetli bir şekilde karşı koyarlar” diye ekliyor. Behişte Amini (18) ise “Eğitimime devam edip edemeyeceğimi bilmiyorum ama erkekler Taliban’a karşı silah ve topla savaşabiliyorlarsa, biz kadınlar da pes etmeyerek, fikirlerimizle kendimizi koruyabiliriz” diyor.

Kız öğrenciler ne kadar kuvvetli ifadelerle konuşsalar da, korkulan olur ve Taliban önümüzdeki dönemde Kabil’de yönetimi ele geçirirse, Belkıs, Safiye ve Behişte’yi neyin beklediğini tahmin edebilmek ne yazık ki çok güç değil.

Sedat Ergin’in yazısı