Sedat Ergin: BioNTech tercihinin bu kadar gecikmiş olması kamuoyuna nasıl izah edilecek?

Madem sonunda BioNTech seçeneği ağır basacaktı, tercihin bu kadar gecikmiş olması şimdi kamuoyuna nasıl izah edilecektir? Bu bağlantılar daha önce yapılamaz mıydı?

Bu aşıyı bulan iki bilim insanın Almanya’da yaşamalarına karşılık Türk olmaları dikkate alındığında, Türkiye’nin bu açıdan sahip olduğu avantaj neden değerlendirilmedi?

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Bu sorulara yanıt aramak üzere yola koyulduğumuzda, arşivler bize Sağlık Bakanı Koca’nın ilk aşamada BioNTech seçeneği karşısında biraz mesafeli bir bakışa sahip olduğunu anlatıyor. Özellikle geçen yıl sonunda yaptığı açıklamalar yakından incelendiğinde, kendisinin daha güvenilir bulduğu için Çin aşısına yöneldiği yönünde ifadelerine rastlamak mümkün.

Sedat Ergin’in yazısı