Sedat Ergin: ABD, Afganistan’ı patlamaya hazır bir terör coğrafyası halinde bırakıp gitti

ABD’nin Afganistan’dan apar topar çekilmesi ve ülkede iplerin Taliban’a geçmesiyle birlikte beliren temel kaygılardan biri, yıllardır bu ülkede faaliyet göstermekte olan uluslararası terör örgütlerinin eskiye kıyasla kendilerine çok daha rahat bir yaşam alanı bulmaları ihtimalidir.

Buradaki en büyük açmazlardan biri, ülkenin mutlak otoritesi konumuna geçmiş olan Taliban’ın El Kaide ile iç içe geçmiş organik bir ilişki yapısının bulunmasıdır. Taliban kısa dönemde taktik düşüncelerle El Kaide’yi baskılayabilse bile, bu kontrolün uzun dönemde devam edeceğinin bir güvencesi yoktur.

Ayrıca, Afganistan’da kendi başına hareket eden özerk DEAŞ hücrelerinin ne ölçüde kontrol edilebilecekleri sorusuna verilebilecek iyimser bir yanıt da bulunmuyor ne yazık ki. Afganistan’da önümüzdeki dönemde büyümesinden endişe edilen DEAŞ çok büyük riskler yaratıyor.

Şu gözlemle yazıyı noktalayalım. ABD, Afganistan’ı bütün dünya açısından patlamaya hazır bir terör coğrafyası halinde bırakıp, çekip gitmektedir.

Sedat Ergin’in yazısı