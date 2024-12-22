Sedat Bozkurt: Bu yasayı siyasetçiler için işletmeye kalkarsak muhtemelen iktidarın tamamı hâkim karşısında bulur kendisini

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‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ bazı gazeteciler için suç tanımı olarak kullanılıyor. İktidarın özgürlükleri baskı altına almak için kullandığı gerekçe şimdi bu. Bu gibi durumlarda hep Meksika sınırı aklınıza gelsin. Onların yaptığı her şey doğru, aynısını siz yaparsanız hem yanlış hem de suç. Örneğin bu yasayı siyasetçiler için işletmeye kalkarsak muhtemelen iktidarın tamamı, muhalefetin de büyük kısmı hâkim karşısında bulur kendisini.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emanet aldığı cümleyi çok sık kullanıyor, “Emekliyi hiç ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de.” Ama matematik ve AKP seçmeni olan emekli bile bunun doğru olmadığını söylüyor. TÜİK’in tablosuna göre 2019 yılında emeklilerin bütçeden aldığı pay yüzde 6,1 iken bu oran emekli sayısının artmasına karşın 2022’de 3,8’e, 2023’de ise 4,4’e düşmüş. Bütçe büyümüş ama emekliye verilen pay küçülmüş. Bu tablodan ezilmemiş emekli çıkabilir mi? Alım gücü kıyaslaması yapmıyorum bile.

Birkaç ay önce dünyada belki de tek örnek olan para için bebeklerin bilinçli öldürüldüğü hastaneleri denetleyememiş Sağlık Bakanı dünyadaki en iyi sağlık hizmetlerinin Türkiye’de olduğunu söylüyor. Ülkede olmayan eğitimi “Dünyanın en iyi sistemini kurduk” diye açıklayan ama 100 bin ücretli öğretmenin maaşını ödeyemeyen Milli Eğitim Bakanı, uluslararası kabul edilebilen endekslere göre 142 ülke içinde 117. sırada olan yargımızın “hiç olmadığı kadar bağımsız ve tarafsız” olduğunu söyleyen Adalet Bakanı tam da bu yasa kapsamına girmesi gerekmez mi?

Cumhurbaşkanı “Yurtdışına giden gençler dönmenin yolunu arıyor” diye açıklama yaptı. Bütün Avrupa ülkelerinin vize işlemlerini durdurduğu bir dönemde. İktidar medyasından da “perişan olmuş” geri dönmek için fırsat kollayan gençler haberi de görmedik. Yani bu açıklamayı doğrulayan hiçbir veri yok. Yasa aklınıza geldi değil mi? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İnanın o kadar fazla ki onun için 2 ayrı yazı gerekir.

Cumhurbaşkanın ve bakanların nasıl yargılanacağı anayasada belirtiliyor. Aslında nasıl yargılanamayacakları belirtiliyor. Onlar adına bu doğru olmayan bilgileri yayanları merak etmeyin Meksika sınırı var arada.