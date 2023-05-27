Seçim yasakları başladı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin seçim yasakları saat 18.00’de itibariyle başladı.

Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimine göre yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK tarafından bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre yarın alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak. Buna göre, seçim günü sabah saat 06.00’dan gece 24.00’e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünlerse saat 18.00’den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.