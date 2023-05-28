Twitter’daki ‘haber hesapları’na seçim soruşturması: Beş gözaltı kararı

İstanbul başsavcılığı, Twitter’daki ‘haber hesapları’nın seçim paylaşımlarına ilişkin ‘dezenformasyon’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

Savcılık, sosyal medya üzerinden ‘kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içerdiği’ iddia edilen paylaşımları incelemeye aldı.

Paylaşımlar üzerine re’sen soruşturma başlatan savcılık, kimliği tespit edilen beş şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

Söz konusu hesaplar şöyle: