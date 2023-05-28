Seçim kabininde bir kuzu: Sahibi nereye Pamuk oraya

İstanbul’da 52 yaşındaki Ümmiye Güzel’in, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullanacağı okula getirdiği Pamuk kuzu sahibinin peşini hiç bırakmıyor.

Sarıyer’de oy kullanacağı okula evinde beslediği kuzusunu getiren Güzel, seçim kabinine Pamuk ile girdi.

AA’nın aktardığına göre Pamuk’u iki ay önce 10 günlükken sahiplenen Güzel, ilk önce istemediğini ancak daha sonra evladı gibi olduğunu belirtti.

Pamuk’un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını söyleyen Güzel, 14 Mayıs’taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını aktardı.

Fotoğraf: AA

Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk’un otobüse bindikleri durağı bildiğini ve kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

Sandık müşahidi Erdal Aslım da bir seçmenin kuzuyla geldiğini görünce o anları kaydetti.