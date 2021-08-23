Sean Penn aşısızları ‘benzetti’: Sokağa çıkıp insanların yüzüne silah doğrultmak gibi

Çift Oscarlı oyuncu Sean Penn aşısız olmayı sokağa çıkıp insanların yüzüne silah doğrultmaya benzetti.

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Yeni filminin tanıtımı için katıldığı televizyon programında aşıyla ilgili görüşlerini anlatan 61 yaşındaki oyuncu silah sahibi olmanın anayasal hak olduğuna inandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak şunu farkına varmalısınız, buna rağmen sokağa çıkıp insanların yüzüne silah doğrultmazsınız. İnsan aşılarını yaptırmayınca olan şey tam da bu.”

Oyuncu geçen hafta vizyona giren filmi ‘Flag Day‘ için sinemaseverleri uyarmış, aşılarını olmadıkları sürece evde kalmaları gerektiğini belirtmişti.

Penn, ‘Gaslit‘ dizisinde bütün oyuncular ve tüm set ekibi aşılanana kadar çekimlere katılmama kararı almıştı.

Herkesin aşı yaptırması gerektiğini belirten oyuncu “Bence geceleri arabada far yakmak gibi zorunlu olmalı” dedi.