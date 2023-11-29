Scooter kiralama şirketinden halka arz hazırlığı

1000 Yatırımlar Holding, yüzde 89 hissesine sahip olduğu scooter kiralama şirketi Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin halka arz hazırlıklarının başlatıldığını duyurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde halka arz edilen 1000 Yatırımlar Holding, çoğunluk hissesine sahip olduğu Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin halka arz hazırlıklarına başlatıldığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şunlar dendi: “Şirketimizin 29 Kasım 2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yüzde 89 oranında pay sahibi olduğumuz Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verilmiştir. Süreç hakkındaki gelişmeler ayrıca KAP’ta duyurulacaktır.”