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Yaramazlara biraz batar!

Scooter denetimi: 15 yaşından küçüklere ve kaldırımda kullananlara para cezası

İstanbul’da elektrikli scooter kullanımına yönelik polis ekiplerince yapılan denetimlerde kural ihallerine para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı.


Bağdat Caddesi’ndeki denetimde Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan kişilere 314 lira, 15 yaşından küçük kullanıcılar ile trafik işaret ve kurallarını ihlal eden sürücülere 144 lira para cezası uygulandı.

Haseki’de ise trafikte telefonla konuşan ve yolda zikzaklar çizerek ilerleyen bir elektrikli scooter sürücüsüne, trafiği tehlikeye atmaktan 314 lira para cezası yazıldı.

Trafik cezası uygulanan kişilerin bazıları uygulamaya itiraz ederken, bazıları ise kurallardan haberi olduğunu ifade etti.

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