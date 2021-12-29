Schwarzenegger ve Shriver’ın 10 yıl süren boşanma davası sonuçlandı: 400 milyon doları bölüşecekler

‘Terminatör’ filmindeki rolüyle belleklere kazınan ABD’li oyuncu Arnold Schwarzenegger (74) ve 1986 yılında evlendiği gazeteci ve yazar Maria Shriver’ın (66) 2011 yılında açtıkları boşanma davası sonuçlandı.
Mayıs 2011’de ayrıldıklarını açıklayan ve iki ay sonra mahkemeye başvuran çiftin davasında karar duruşması, ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemede dün görüldü.
Boşanma sürecinin uzamasının nedeni olarak bir dönem California Valiliği de yapan Schwarzenegger ve Shriver’ın sahip oldukları serveti paylaşamaması gösteriliyordu.
ABD basınında yer alan haberlere göre evlilik sözleşmesi bulunmayan çift 400 milyon dolarlık (5 milyar lira) serveti eşit olarak bölüşecek.
Çift, Schwarzenegger’in, bir dönem yanlarında çalışan Mildred Baena’dan bir çocuğu olduğu ortaya çıkınca ayrılma kararı almıştı.
Schwarzenegger ve Shriver’ın dört çocukları var.