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Yaramazlara biraz batar!

Schwarzenegger ve Shriver’ın 10 yıl süren boşanma davası sonuçlandı: 400 milyon doları bölüşecekler

‘Terminatör’ filmindeki rolüyle belleklere kazınan ABD’li oyuncu Arnold Schwarzenegger (74) ve 1986 yılında evlendiği gazeteci ve yazar Maria Shriver’ın (66) 2011 yılında açtıkları boşanma davası sonuçlandı.

Mayıs 2011’de ayrıldıklarını açıklayan ve iki ay sonra mahkemeye başvuran çiftin davasında karar duruşması, ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemede dün görüldü.


Boşanma sürecinin uzamasının nedeni olarak bir dönem California Valiliği de yapan Schwarzenegger ve Shriver’ın sahip oldukları serveti paylaşamaması gösteriliyordu.

ABD basınında yer alan haberlere göre evlilik sözleşmesi bulunmayan çift 400 milyon dolarlık (5 milyar lira) serveti eşit olarak bölüşecek.

Çift, Schwarzenegger’in, bir dönem yanlarında çalışan Mildred Baena’dan bir çocuğu olduğu ortaya çıkınca ayrılma kararı almıştı.

Schwarzenegger ve Shriver’ın dört çocukları var.

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Faşizme sempati duyan kişi, herhangi bir insan. Bir gün sizi ihbar eden, dün evinizin önünde sohbet ettiğiniz komşunuz. Kıyafetinize iliştirilen yıldızla damgalanmanıza sevinen, bir meslektaşınız. Hitler’den hayranlıkla söz eden, aklı başında bilinen bir akademisyen. İmha kamplarının inceliklerinin mucitleri, anlı şanlı bilim insanları. SA’lar sokak serserileri, her köşe başında görülebilir türden. Liderleri ise, büyük müzisyenler, filozoflar, edebiyatçılar ve bilim insanları yetiştirmiş bir toprakta bulunabilecek en vasat, en beş para etmez insanlardan biri. 