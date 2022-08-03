Schröder, yakın arkadaşı Putin’le görüştü: Tahıl anlaşması ateşkesin önünü açabilir

Almanya’nın eski başbakanı ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı Gerhard Schröder, tahıl koridoru anlaşmasının ateşkesin önünü açabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna limanlarından tahıl sevk eden ilk gemi dün İstanbul Boğazı’na ulaşırken, geminin denetimi de bu sabah başladı.

Reuters’ın haberine göre geçen hafta Putin’le görüştüğünü belirten Schröder “İyi haber şu ki, Kremlin müzakere edilmiş bir çözüm istiyor. Tahıl anlaşması bu bağlamda bir ilk başarı oldu, belki yavaşça ateşkese genişletilebilir” dedi.

Putin’e yakınlığıyla tanınan bir isim olan Schröder, tahıl anlaşmasında arabulucu rolü oynayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hep takdir ettiği ve onu güvenilebilecek tek Alman siyasetçi olarak gördüğüne dair dışişlerinde bir değerlendirme hakim.

İhracat durma noktasına gelmişti

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlayan işgali sonucu dünyanın başlıca hububat üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı durma noktasına gelmişti. Arzdaki daralma sonucu yükselen tahıl fiyatları yoksul ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde sorun yarattı.

Türkiye’nin arabuluculuğuyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan tahıl koridoru anlaşmasıyla Ukrayna’dan buğday, arpa, ayçiçeği başta olmak üzere ziraat ürünleri ihracatı tekrar başlayacak. Anlaşmayla beraber tahıl fiyatları da gerilemeye başladı.